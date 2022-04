Historisches Wiedersehen: So verlief das Treffen der ehemaligen ungarischen Gastarbeiter der Zemag in Zeitz

Zeitz/MZ - „Wir haben uns damals in Budapest alle am Bahnhof das erste Mal getroffen, sind in den Zug nach Leipzig gestiegen, wurden hier mit einem Ikarus-Bus abgeholt und nach Zeitz gebracht“, erzählt der Zeitzer István Marton. Fast auf den Tag genau 50 Jahre ist das jetzt her. Der gebürtige Ungar Marton, der am Balaton zuhause und damals noch keine 18 Jahre alt war, hatte nur drei Monate zuvor seine Lehre als Schiffbauschlosser abgeschlossen.