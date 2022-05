Historische Karten aus Zeitz und Umgebung haben Bedeutung für viele Leser

Zeitz/MZ - Eine ganze Reihe von Ansichtskarten ist auch mehrfach in der Redaktion gelandet. Interessant ist dabei meist, was die Leser mit den Karten verbinden: Da ist der Dom, wo Gisela Schreiber getauft wurde. Susanne Richter erinnert sich an glückliche Kindertage in Kretzschau bei Onkel und Tante. Und Sabine Unger, die seit vielen Jahren in den Niederlanden lebt, vermisst das Kleefest in Würchwitz.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<