Zum 30. Mal wurde am Sonntag bundesweit der Tag des offenen Denkmals gefeiert und in Zeitz ist das Interesse für historische Bauwerke ungebrochen. Premiere in der Scharrenstraße: Die Häuer 11 und 12 gehören zur alten Bebauung und die neue Eigentümerin Anke Wagner lud zur Besichtigung ein. Eine alte Bohlenstube ist das Herzstück. Im Türsturz ist die Jahreszahl 1665 eingetragen. „Ich bin Zeitzerin, habe das Haus erworben und werde es sanieren“, sagt Anke Wagner. Irgendwann einmal könnte im Erdgeschoss ein kleines Café entstehen. Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gab es schon. Die alten kleinen Holzfenster zur Straßenseite wurden bereits abgeschliffen und neu gestrichen. Um Fenster ganz anderer Dimension - nämlich über zwei Meter große Exemplare - ging es in der alten Schmiede in der Roßstraße. Das Fabrikgebäude wurde 1912 erbaut und Schmiedemeister Kai-Uwe Schmidt zeigte die alten Industrieholzfenster. Acht Stück werden gerade auseinander genommen und wieder aufgearbeitet. In der ersten Etage konnte man bereits die aufgearbeiteten Fenster besichtigen. Den Berg hinauf in Richtung Zentrum gelangte man zur Michaeliskirche. Hier spielte Kantorin Johanna Schule an der Orgel. So gab es wunderbare Musik und Informationen rund um das Instrument. Denn es ist in die Jahre gekommen und der Förderverein plant eine Sanierung der Orgel.