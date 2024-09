Auf der Suche nach neuen Fachkräften für den Burgenlandkreis Hilfe kommt aus Afrika

Ein junger Mann aus Togo lernt in Zeitz, Tunesier arbeiten in Weißenfels und in Bad Kösen. Im Hyzet-Klubhaus fand am Mittwoch ein Erfahrungsaustausch statt, wie Integration gelingen kann.