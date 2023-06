Zeitz/MZ - „Wie auf einem Basar: Der Herzog-Moritz-Platz vor dem Amtsgericht in der Zeitzer Albrechtstraße hat sich in einen Marktplatz verwandelt.“ Das schrieb die MZ über eine Spendenaktion, die ihresgleichen suchte. An jenem Samstag im Juni 2013 wurden dort Hilfsgüter an Zeitzer verteilt, denen das Hochwasser der Weißen Elster Hab und Gut geraubt hatte. „Zwei 40-Tonner-Lkw hatten die Hilfsfracht

über Nacht aus Bochum nach Zeitz gebracht. Es gibt Bekleidung, Reinigungsmittel, nichtverderbliche Lebensmittel und Spenden für das Tierheim und den Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf.“