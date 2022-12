Hilfe für den schiefen Turm in der Elsteraue

Predel/MZ - Der schiefe Kirchturm ist ein Wahrzeichen von Predel und der Gemeinde Elsteraue. Doch jetzt schwebt das Damoklesschwert des Abrisses des markanten Turmes über dem Bauwerk. Das Problem: Es gibt Schäden an der Holzkonstruktion des Glocken- und des Turmstuhles. Aus diesem Grund läuten die Glocken im Kirchturm bereits seit Monaten nicht mehr. „Wir haben schon einige Maßnahmen zur Sanierung eingeleitet, ein Holzschutzgutachten und einen Statiker beauftragt, den Turm von Bauschutt beräumt“, erzählt Ellen Heinichen vom Gemeindekirchenrat. Sie rechnet mit hohen Kosten für eine notwendige Sanierung und freut sich, dass man dafür im Dorf zusammenstehen will. So gab es gerade erst ein Konzert der Musikschule Klangkiste, welches 800 Euro einbrachte. Hilfe gibt es jetzt auch von dem ortsansässigen Heimatverein Lumpazis.

