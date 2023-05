Ellen Heinichen zeigt die Glocke in der Kirche Predel. Doch am Holz gibt es Schäden. Es besteht Saneirunsbedarf.

Predel/MZ - Zu einem Benefizkonzert lädt die Kirchgemeinde Predel am Samstag, 13. Mai, 15.30 Uhr in das Gotteshaus in Predel ein. Das Salon-Quartett Stadtpfeifer aus Leipzig spielt Musik von klassisch bewegt bis jazzig beschwingt. Die Musiker sind Mitglieder des Gewandhausorchesters zu Leipzig, so heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchgemeinde.