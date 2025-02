Kater Dietrich wünscht sich gerade wegen seines Handicaps Nähe und Streicheleinheiten, also ein echtes Kater-Zuhause.

Zeitz/MZ. - Katzenmenschen sind gefragt, die einem kleinen Katermann das Zuhause geben können, das er dringend braucht: Dietrich, geboren 2024, hat es durch seine neurologische Erkrankung nicht immer leicht, aber er genießt das Leben und sucht Menschen, die es mit ihm teilen und ihn so nehmen, wie er ist.

Obwohl er erst verunsichert wirkt, wenn sich jemand für ihn interessiert, freut er sich umso mehr, wenn er merkt, dass keine Gefahr droht. Dann spürt man, wie sehr er sich nach Nähe und Streicheleinheiten sehnt.

Es kommt vor allem auf die Menschen an

Der kleine Kater benötigt aufgrund seiner Erkrankung, die ihn etwas wacklig unterwegs sein lässt, eine ebenerdige, aber keine riesige Wohnung, keine großen Kratzbäume, aber ganz viel Liebe, Ruhe, Geborgenheit und am liebsten einen Menschen, der ganz oft zu Hause sein kann und sein Leben voll und ganz mit Dietrich teilt. Gegen ganz viele Betten und Katzenhöhlen am Boden verteilt, hat er natürlich nichts einzuwenden. Und ganz wichtig: Der kleine rote Garfield-Tiger muss auf jeden Fall drinnen bleiben, also Wohnungskatze sein.

Und wenn es im Haushalt schon eine Katze gibt, dann muss sie älter und sollte vielleicht ruhiger sein, damit er sich an ihr orientieren kann.

Wer gibt dem Zeitzer Kater ein Zuhause?

Wo also ist der Herzensmensch, der schon lange auf genau diesen kleinen gehandicapten Kater gewartet hat und ihm genau dieses Zuhause geben will? Er sollte sich ganz schnell im Tierheim Zeitz (03441/21 95 19) melden.