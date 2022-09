Herbstmarkt nach Coronapause

Wie sich die Verbandsgemeinde am Tag der Deutschen Einheit in Löbitz präsentieren will.

Osterfeld/Löbitz/MZ - Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die Verbandsgemeinde Wethautal am Tag der Deutschen Einheit wieder zu einem Herbstmarkt nach Löbitz ein. 45 Teilnehmer haben ihr Kommen zugesagt und präsentieren an Ständen, bei Ausstellungen im Kulturhaus des Dorfes oder mit kulturellen Darbietungen, was die Region so zu bieten hat.