Heißes Wochenende sorgt für volle Freibäder

Zeitz - Hunderte Badegäste besuchten an dem bisher heißesten Wochenende des Jahres die Freibäder in Zeitz und Osterfeld. Im Zeitzer Sommerbad seien es am Freitag 738 Gäste gewesen, Samstag 567 und 386 am Sonntag, so Ulf Krause, Sachgebietsleiter der städtischen Schwimmbäder. „Das Wochenende war zufriedenstellend. Am Sonntag ist traditionell immer weniger los im Bad. Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Menschen an diesem Wochenendtag eher an den See fahren oder etwas anderes mit der Familie unternehmen“, sagt Ulf Krause.

Auch im Naturbad Osterfeld war viel los. Am Freitag hätten sich etwa 300 Badewillige eingefunden, am Samstag sogar ungefähr 400 Gäste. Die Besucherzahl für Sonntag stehe noch nicht fest, so Schwimmmeister Thomas Teuscher. „Wir hatten aber schon mal mehr Gäste“, bemerkt er. So musste trotz der coronabedingten Herabsetzung der Zahl der Gäste, die gleichzeitig im Bad sein können, auch kein Badewilliger weggeschickt werden, da es ein ständiges Kommen und Gehen gewesen sei. Auch die noch bestehenden Corona-Regeln seien von den meisten Gästen eingehalten worden. „Manche haben gemeckert über die noch geltende Maskenpflicht in den Toiletten oder am Imbiss, aber haben sich dann dem doch gebeugt“, sagt Teuscher.

Einen ähnlichen Besucherstrom hätte es auch im Theißener Freibad gegeben. „Es steigert sich jeden Tag“, stellt Kassenmitarbeiter Justin Pawlak fest. Etwa 300 Gäste hätte das Freibad an jedem Tag des Wochenendes begrüßen können. Auch das Waldbad Kayna, das seit Freitag geöffnet ist, sei nicht überrannt worden. Am Eröffnungstag seien etwa 290 Gäste gekommen, am Samstag 450 und am Sonntag 350, erklärt Kassenmitarbeiterin Ute Merkel. Badeunfälle hätte es am Wochenende glücklicherweise in keinem Freibad gegeben. (mz)