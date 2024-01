Am Samstagabend ging es in Würchwitz und Bergisdorf rund. Hunderte Gäste strömten herbei, um gemeinsam in die fünfte Jahreszeit zu starten. In Bergistanien öffnete sich eine Arena für den Zirkus, so traten Frauen aus dem Pariser Theater Moulin Rouge auf und ließen starke Männer ihre Muskeln spielen. „Ich bin von der tollen Resonanz und der super Stimmung überwältigt“, sagt Benjamin Bruska der neue Vorstandsvorsitzende. Viele haben zum Gelingen beigetragen

Die Reudener Karnevalsgesellschft gastiert im Würchwitzer Saal. Foto: René Weimer

Allein beim Abba-Medley tanzten 21 Aktive und Ministerpräsident Reinhold Mücke führte durch den Abend. 98 Aktive zählt der Verein und die Partys sind seit Wochen ausverkauft, deshalb gibt es eine Zusatz-Show am 2. Februar. Die Reudener feierten ihren Auftakt in Würchwitz. Gute Laune und tolle Tänze auch hier. Publikumslieblinge sind Erni und Liesbeth, die von ihren Reisen erzählen.