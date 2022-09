Heimrecht für die Titelträger

Jens Tischendorf, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Droyßig, ist einer der Organisatoren des Kreiskinderfeuerwehrtages am Wochenende in Droyßig.

Droyssig/MZ - Der diesjährige Kreiskinderfeuerwehrtag findet am kommenden Sonnabend, 3. September in Droyßig statt. Denn ähnlich wie beim Eurovision Songcontest bekommt der Sieger das Recht (oder auch die Pflicht), den nächsten Wettbewerb ausrichten zu dürfen. Die Kinderfeuerwehr des Bärendorfes hatte zuletzt 2020 und 2021 die Spiele gewonnen. Im vergangenen Jahr fanden diese noch in Zeitz statt. Das ging trotz der Corona-Pandemie, „weil es draußen und im Sommer stattgefunden hat“, erklärt Organisator Jens Tischendorf. Nun hat man sich also in Droyßig auf den großen Tag für die Kleinen vorbereitet. „Und das ohne größere pandemische Einschränkungen und Bestimmungen. So können wir den Kindern einen schönen, unbeschwerten Tag bieten“, freut er sich auf das Ereignis.