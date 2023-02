Der Heimatverein in Osterfeld steht vor einem großen Problem. Das traditionsreiche Heimatblatt mit Rückblicken auf die Historie des Ortes ist Ende 2022 mit seiner 45. Ausgabe zum letzten Mal erschienen. Ob es weitere Ausgaben geben kann, ist ungewiss.

Gerd Seidel, Chef Heimatverein Osterfeld, vor einem Setzkastenschrank des ehemaligen Druckhauses Zeitz, in dem das Heimatheft 45 Jahre gedruckt wurde.

Osterfeld/MZ - Traditionell zum Ende des Jahres gibt der Osterfelder Heimatverein sein Kultur- und Heimatblatt heraus. Auch im vergangenen Jahr war das so. Da erschien die 45. Ausgabe der Broschüre, die sowohl über historische Ereignisse der Stadt und der Region berichtet, als auch das aktuelle Jahr in Schlagzeilen Revue passieren lässt. Doch ob das 45. Heft mit einer Auflage von 500 Exemplaren in diesem Jahr einen Nachfolger bekommt, dahinter steht derzeit ein Fragezeichen.