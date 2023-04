Autorin Heike Wolff, die in Leipzig lebt und bei den Stadtwerken Zeitz als Vertriebsleiterin arbeitet, stellt ihren ersten Roman vor. Wie sie zum Schreiben kam.

Heike Wolff arbeitet in Zeitz, wohnt in Leipzig und erzählt die Geschichte der Minoer auf Kreta

Zeitz/MZ - „Der Untergang von Phaistos“ ist ein historischer Roman, eng verwoben mit der Geschichte der Minoer, ein Buch, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen. Über das, was sie erleben und bewältigen, macht die Leipziger Autorin Heike Wolff Geschichte erlebbar. Sie ist auch für die Zeitzer keine Unbekannte. Vor sieben Jahren begann sie als Vertriebsleiterin und Prokuristin in der Stadtwerke Zeitz GmbH zu arbeiten. Über das Schreiben und ihr Erstlingswerk hat mit ihr Angelika Andräs gesprochen.