Am Mittwoch ereignete sich im Chemiebetrieb Puraglobe im Chemie- und Industriepark Zeitz eine Havarie. Es trat Altöl aus und Werksfeuerwehren waren bis gegen Mitternacht im Einsatz.

Alttröglitz/MZ. - Blaulicht und Einsatzlampen der Feuerwehren erhellen die Nacht im Chemie- und Industriepark Zeitz. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge der Werkfeuerwehren Puraglobe und Radici sind in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag bis 24 Uhr im Einsatz, um eine Havarie im Chemiepark zu beheben. „Gegen 10.40 Uhr haben wir an unserer Raffinerie festgestellt, dass es weniger Zufluss von Altöl gibt, nach möglichen Ursachen gesucht und sofort Maßnahmen eingeleitet“, sagt Bernd Peifer, seit vier Jahren Betriebsleiter bei Puraglobe.