Landleben statt Großstadt Hauskauf in Sachsen-Anhalt: Wie ein verfallener Hof bei Zeitz zum Glücksgriff wurde
Ein junges Paar tauscht Leipziger Großstadtleben gegen einen Hof im Nirgendwo: ohne Handyempfang, aber mit knisterndem Ofen und einer Dorfgemeinschaft, die sie sofort aufnimmt.
02.12.2025, 07:00
Lonzig/MZ. - Patricia Kaube schiebt Holzscheite in den alten Berliner Ofen, in der Nacht hat es gefroren, die Straßen sind vereist. Das Feuer knistert leise, während sich die Wärme langsam in dem Raum ausbreitet, der derzeit Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer zugleich ist.