Ein junges Paar tauscht Leipziger Großstadtleben gegen einen Hof im Nirgendwo: ohne Handyempfang, aber mit knisterndem Ofen und einer Dorfgemeinschaft, die sie sofort aufnimmt.

Hauskauf in Sachsen-Anhalt: Wie ein verfallener Hof bei Zeitz zum Glücksgriff wurde

Das junge Ehepaar Hans-Jakob Völkel und Patricia Kaube ist glücklich mit seinem alten Dreiseithof in Lonzig mit Wohnhaus, Scheune und Arbeitsbereich. Diesen hätten sie nicht ohne ihr „Glücksbringer-Haus“ (rundes Foto) gefunden.

Lonzig/MZ. - Patricia Kaube schiebt Holzscheite in den alten Berliner Ofen, in der Nacht hat es gefroren, die Straßen sind vereist. Das Feuer knistert leise, während sich die Wärme langsam in dem Raum ausbreitet, der derzeit Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer zugleich ist.