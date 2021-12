Haushalt 2022 für Zeitz wird im Stadtrat vorgestellt

Einige Millionen Euro Minus gibt es auch in diesem Jahr. Wie es konkret aussieht.

Zeitz/MZ - Der Haushaltsplan für 2022 der Stadt Zeitz steht. Wobei die Betonung auf Plan liegt, denn das umfangreiche Werk wurde in der jüngsten Stadtratssitzung eingebracht und wird zu Beginn des neuen Jahres in den Fachausschüssen und Ortschaftsräten diskutiert. Kämmerin Susanne Voigt stellte den Stadträten und interessierten Bürgern die Eckdaten anschaulich vor. „Wir haben bereits im Juli mit der Erarbeitung begonnen“, erklärte Voigt. Nach entsprechenden Diskussionen in der Verwaltung liege nun der aktuelle Entwurf des Haushaltsplanes 2022 vor.

Im Ergebnisplan liegt das Minus demnach bei gut 4,4 Millionen Euro. Wobei sich Einnahmen wie Ausgaben im Vergleich zu diesem Jahr erhöht haben. Die Einnahmen haben sich dabei um gut drei Millionen, die Ausgaben um rund vier Millionen Euro erhöht. Im Finanzplan gibt es eine positive Entwicklung, wie Voigt ausführte. Da konnte sie einen um drei Millionen Euro geringeren Fehlbetrag nennen.

„Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind hier um rund 2,9 Millionen Euro gestiegen“, sagte Susanne Voigt. Ins Verhältnis gesetzt zur Steigerung der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich insgesamt ein Defizit von 3,5 Millionen Euro. Das sind im Vergleich zu 2021 rund 600.000 Euro mehr.

Ein wichtiger Punkt ist im Finanzplan die Investitionstätigkeit. Dazu erläuterte die Kämmerin, dass es 2022 rund neun Millionen Euro mehr Einzahlungen, also Einnahmen, gebe als 2021. „Das sind zum Beispiel Fördermittel für Straßenausbau oder investive Maßnahmen.“ Dem gegenüber stehen aber auch rund 5,8 Millionen Euro Mehrausgaben. Macht alles in allem ein Minus von rund 4,4 Millionen - und damit gut drei Millionen weniger Miese als in diesem Jahr.

Der größte Anteil der Einnahmen für die Finanzierung des Ergebnisplans kommt laut Voigt aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, also Auftragskostenpauschale, Zuwendungen, Fördermittel. Immerhin 34 Prozent machen Steuern und ähnliche Abgaben aus. Aber auch Verwaltungsgebühren, privatrechtliche Mieteinnahmen oder Pachten tragen - in deutlich geringerem Umfang - dazu bei, so auch mit rund neun Prozent die Sonderposten, wo zum Beispiel Bußgelder darunterfallen.

Interessant ist auch der Vergleich der Einnahmen von diesem und dem kommenden Jahr. Hier wird bei allen Posten mit einer zum Teil deutlichen Erhöhung geplant.

Der Ergebnisplan bildet im Haushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen, also dafür sorgen, dass das Gemeinwesen funktioniert. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im entsprechenden Planjahr auf. Der Finanzhaushalt ist wie der Ergebnisplan ein Teil des doppischen Haushaltsplans (Doppik gleich doppelte Buchführung in Konten).

Im Januar wird der Haushalt in den Gremien beraten, am 3. Februar 2022 soll er im Stadtrat beschlossen werden