Haus in der Rahnestraße in Zeitz ist eingestürzt

Die B180 ist in Zeitz an der Unglücksstelle gesperrt.

In der Nacht zum Freitag ist in der Rahnestraße von Zeitz ein Haus eingestürzt.

Zeitz/MZ/ank - In der Rahnestraße (B180) in Zeitz ist in der Nacht zum Freitag ein Haus eingestürzt. Das Gebäude befindet sich, Richtung Stadtzentrum gesehen, auf der linken Straßenseite zwischen Nicolaiplatz und Baderstraße. Das betroffene Haus stand seit langem leer. Die Rahnestraße ist an der Unglücksstelle für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Fußweg vor dem Gebäude ist ein Trümmerfeld und nicht passierbar.