Unglück in der Nacht Haus in der Rahnestraße in Zeitz ist eingestürzt

Ein leer stehendes Haus in der Rahnstraße in Zeitz ist in der Nacht eingestürzt. Die B180 ist an der Unglücksstelle gesperrt. Der desaströse Zustand vieler Häuser ist schon seit längerer Zeit ein Problem in der Stadt.