Hat Zeitzer einen 39-Jährigen mit seinem Transporter ein Stück weit mitgeschleift?

Das Amtsgericht in Zeitz.

Schnaudertal/Zeitz/MZ - Abgesehen von ein paar kleineren Vergehen in seiner Jugend bleibt ein 27-jähriger gebürtiger Zeitzer, der jetzt in Gera wohnt, unbestraft. Denn sein Verfahren wegen Körperverletzung vor dem Zeitzer Amtsgericht wurde am Dienstag wieder eingestellt.