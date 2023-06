Seit Monaten hält eine Serie von Mülltonnenbränden die Stadt Zeitz in Atem. Ähnlich wie auf diesem Archivfoto vom 26. Dezember 2022 brannte in der Nacht zu Donnerstag in der Brüderstraße erneut eine Papiertonne.

Zeitz/MZ - Die Serie von Abfallbehälter-Bränden in Zeitz geht offenbar weiter: In der Nacht zu Donnerstag hat laut Polizei in der Brüderstraße eine Papiertonne in Flammen gestanden. Anwohner und Feuerwehr löschten die Flammen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Seit Wochen brennen in Zeitz immer wieder Abfallbehälter. Die Polizei geht dabei von Brandstiftungen aus.