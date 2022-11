„Harmonie“ wächst im Dorf

Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft errichtet modernes Wohn- und Geschäftshaus in Tröglitz. Wann die Mieter einziehen können.

Die Maler der Firma Rommel tapezieren in Tröglitz: Risto Fleischer (links) und Paul Rommel bei der Arbeit.

Tröglitz/MZ - Aktives Leben pulsiert im Herzen von Tröglitz, dem größten Ort in der Gemeinde Elsteraue. Mehr als vier Millionen Euro investiert die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft (ZWG) in den Neubau. „Beim Bauablauf liegen wir leicht hinter dem Zeitplan. Die Mieter werden Weihnachten noch nicht in ihrem neuen Zuhause feiern können“, sagt Jens Blasel, Vorstand der ZWG. Er rechnet damit, dass die Mieter im April einziehen können.