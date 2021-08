Hardcore-Musiker von „ODD Pace“ aus Zeitz wollen Emotionen rauslassen

Zeitz/MZ - Eine Musikrichtung, die bislang eher in den deutschen Großstädten wie Leipzig viele Bands aus den Boden sprießen lässt, ist der Hardcore, eine schnelle und aggressive Variante des Punk. Seit Frühling 2019 vertritt aber auch eine Band aus Zeitz dieses alternative Genre: „Odd Pace“, zu deutsch „merkwürdiges Tempo“, nennen sich die fünf Musiker, Jens Borrmann, Toni Flemming, Alexander Schulter, Chris Dettelmann und Marcel Schulz, aus dem Zeitzer Umland und Altenburg. Den Namen wählte die Band, da ihre Musik genretypisch vom vielen Tempowechsel geprägt sei. Er würde aber auch die Bandproben widerspiegeln, bei welchen man mal eher schleppend vorankäme und dann wieder ziemlich schnell, erklärt Schlagzeuger Chris Dettelmann.

Gesungen oder meistens eher geschrien - shouten heißt es in Fachkreisen - wird auf Englisch. Ein Song bildet aber eine Ausnahme. Diesen hätten sie auf Deutsch vertont, da er von der schwierigen Zeit nach der Wende handle, als viele Bewohner Zeitz verließen und der Leerstand in der Stadt wuchs, erklärt Gitarrist Alexander Schulter. Ihre für den Oktober angesetzte erste Veröffentlichung, eine sogenannte EP, die weniger Lieder enthält als ein Album, soll „Sugar City“ heißen, also Zuckerstadt - ein weiterer Verweis auf ihre Zeitzer Wurzeln.

Teilnahme an einem Online-Gewinnspiel

Das lokale Geschehen beeinflusst ihre Texte, genauso wie gesellschaftliche Themen, aber auch das Verarbeiten von emotionalen Problemen, so Toni Flemming. „Das Geilste an der Musik ist es, Emotionen und die eigenen Gedanken rauslassen, nicht an den Alltag denken müssen“, sagt der 26-Jährige, der erst im November 2020 Mitglied wurde. Der gebürtige Altenburger hatte schon in einer anderen Hardcore-Band gesungen, aber da ging es eher ums Saufen, gesteht er lachend. Bei „Odd Pace“ soll das anders sein, die Band strebt nach mehr: „Wir wollen zügig vorankommen, es soll ja live auch gut klingen. Daran arbeiten wir momentan. In Zukunft wollen wir auch auf Festivals spielen“, sagt Schulter, der wie die anderen Mitglieder zuvor schon in anderen Bands spielte.

Ein wichtiger Wendepunkt für die Band, als „alles richtig Fahrt aufnahm“, war die Teilnahme an einem Online-Gewinnspiel Anfang diesen Jahres, dank welchem ihre Tonspuren in einem Musikstudio in Chemnitz professionell abgemischt werden konnten. „Das war ziemlich lustig. Wir hatten teilgenommen und der Produzent meinte, ihr habt gewonnen, schickt mal eure Spuren rüber. Da hatten wir noch gar nichts aufgenommen“, so Flemming. Aus diesen Tonspuren entstand ihre erste Single „Loathing“ (Abscheu), die im Februar veröffentlicht wurde.