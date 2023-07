Handel in der Box: In Kayna bei Zeitz können Bürger jetzt rund um die Uhr einkaufen gehen

Kayna/MZ - Mächtiges Gewimmel herrschte am Mittwochmorgen im Herzen von Kayna. Jung und Alt versammelten sich um die neue Sehenswürdigkeit des Dorfes: Es ist ein ungewöhnlicher Container mit Vordach, Beleuchtung und eine Rampe für den barrierefreien Zugang. Im Inneren kann man auf einer Fläche von 40 Quadratmetern rund um die Uhr einkaufen, in den kleinen Laden kommt man nur mit EC- oder Kreditkarte hinein. Dann kann man durch die zwei Reihen bummeln. Es gibt Mehl und Zucker, Kaffee und Filtertüten, regionales Obst und Süßigkeiten, Reinigungsmittel und etwas Kosmetik. Insgesamt rund 700 Artikel. Sind alle Waren im Korb, scannt man sie und zahlt mit Karte am Automaten.