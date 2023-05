Staatssekretär Jürgen Ude eröffnet in Zeitz eine neue Halle zur Berufsorientierung für junge Leute. Was es zu entdecken und auszuprobieren gibt.

Zeitz/MZ - Mächtiges Gewimmel herrschte am Donnerstagnachmittag in der Zeitzer Schädestraße. Handwerksmeister und Firmeninhaber, Politiker und Mitglieder des Rotary-Clubs waren zur Eröffnung der neuen Halle des Handwerks gekommen. 19 Gewerke werden jungen Leuten vorgestellt und werben für das Handwerk. Da schwebte ein hölzerner Dachstuhl an der Decke, wurden Mauern hochgezogen, Dachrinnen und Klempnerarbeiten zur Schau gestellt. „Es geht darum junge Leute für das Handwerk zu begeistern und in ihnen Spaß an der praktischen Arbeit zu wecken“, sagt Matthias Freiling, Geschäftsführer der GfM-Gruppe. Ziel der neuen Halle sei es „Handwerk zum Anfassen“ zu präsentieren. Hauptzielgruppe seien dabei Schüler, die bei ihrer Berufswahl praktisch unterstützt werden sollen. „Wir wollen die Zahl der Abbrecher halbieren“, sagte Freiling.