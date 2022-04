Haben die Kunden in Zeitz die Lust am Fitnessstudio verloren?

In den Fitnessstudios heißt es nun wieder: Ran an die Hanteln.

Zeitz - Die dritte Corona-Welle ist endlich vorbei und damit der lange Winterschlaf für alle Zeitzer Fitnessstudios. Nach sieben Monaten Zwangspause kann wieder trainiert und dem Lockdown-Körper der Kampf angesagt werden. Doch der Start sei sehr schleppend gewesen, verrät Oliver Romahn, Betreiber des „Romahn’s Vital“ im Zeitzer Brühlcenter: „Großes Problem war die Testpflicht. Das ist eine Riesenhürde, die ja zum Glück an diesem Wochenende hoffentlich wegfällt. Die Check-in-Quoten waren nach dem ersten Lockdown doppelt so hoch wie jetzt.“ Besonders die jungen Kunden habe die Testpflicht abgeschreckt. Den Aufwand, sich dreimal die Woche testen zu lassen, würde schließlich nicht jeder mitmachen, bedauert Romahn. Der Start sei okay gewesen: „Wir hatten an einem Montag Anfang Juni etwa 140 Leute zum Training. An einem „normalen“ Montag haben wir um die 200 bis 250 Leute da.“ Er freue sich aber, dass nicht viele Mitglieder während des Lockdowns gekündigt hätten. Das habe auch daran gelegen, dass das Studio in dieser Zeit die Mitgliedsbeiträge ausgesetzt hatte.