Die Ausgrabungen am Kloster Posa schreiten voran. Welche Funde die Historiker bisher am meisten erstaunen und wie es vor Ort weitergeht.

Archäologische Ausgrabungen am Kloster Posa bei Zeitz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Was Archäologen bei Ausgrabungen am Kloster Posa entdeckt haben, ist gleich in zweifacher Hinsicht interessant. Denn im südlichen Teil des Geländes wird derzeit der Kreuzgang des ehemaligen Klosterbaus freigelegt, wobei unter anderem zwölf Grabstellen samt Skelettteilen gefunden wurden. Darunter „ein exponiertes Grab einer Frau, die zwischen 25 und 30 Jahre alt geworden ist“, sagt Grabungsleiter Holger Rode vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA).