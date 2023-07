Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Viele Emotionen gab es an diesem Tag im Zeitzer Gymnasium: Schulleiterin Beate Kümmel verabschiedete sich von „ihrer“ alten Penne, sie geht am 31. Juli in den Ruhestand. Am Abschiedstag gab es mehrere Aktionen. So standen etwa die Schüler – in diesem Schuljahr wurden 591 Schüler von 56 Lehrern unterrichtet – aller Klassen auf dem Hof Spalier, aus jeder Klasse geben zwei Kinder eine Rose. „Es war eine sehr nette Lehrerin, die uns die Mathematik sehr gut erklären konnte. Mathe macht mir richtig Spaß“, sagte Sechstklässler Gustav Lutter, während er seine Rose übergab. Jede Klasse hatte zudem eine Seite in einem extra angefertigten Jahrbuch gestaltet.