Droyssig/MZ - Nele Dannenberg ist eine selbstbewusste junge Frau. Sie wohnt in Gera und besucht die 10. Klasse des Christophorusgymnasiums in Droyßig. Wer mit ihr diskutieren will, zieht vermutlich den Kürzeren. Denn die 15-Jährige hat am Ende des vergangenen Schuljahres auf Bundesebene immerhin einen zweiten Platz im Wettbewerb „Jugend debattiert“ erreicht. Zuvor hat die 15-Jährige schon beim Regionalausscheid und beim Landeswettbewerb ihre Altersgefährten in den Schatten gestellt und gewonnen.