Gutenborn will Kreisumlage nicht zahlen

Im Burgenlandkreis müssen viele Gemeinden jeden Cent einzeln umdrehen. Die Gemeinde Gutenborn will nun die Kreisumlage nicht mehr zaheln.

Drossdorf/MZ - Es wäre eigentlich nur ein formeller Akt für den Gutenborner Gemeinderat: Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit hatte der Burgenlandkreis verfügt, dass die Kreditaufnahme um rund 65.000 auf gut 432.000 Euro verringert wird. Doch nach einer längeren, hitzigen Diskussion im Plenum entbrannte daraus ein handfester Protest. Steffen Kühn (CDU) sagte am Ende: „Wenn der Landrat will, dass wir pleite gehen, dann fahren wir die Karre eben an die Wand.“