Gutachterin befürwortet eine Therapie in einer Entziehungsanstalt für Angeklagten aus Kretzschau

Halle (Saale)/Zeitz/Kretzschau/MZ - Am vorletzten Tag der Verhandlung gegen zwei Zeitzer und einen Kretzschauer wegen massiven Drogenhandels vor dem Landgericht in Halle ist die Beweisführung so gut wie abgeschlossen worden. Dabei befürwortete eine Gutachterin die Unterbringung des Hauptangeklagten aus der Gemeinde Kretzschau, der mit einer hohen Haftstrafe rechnen muss, in einer Entziehungsanstalt. Die beiden mitangeklagten Zeitzer können mit Bewährungsstrafen rechnen.