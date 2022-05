Gruselgeschichte spielt in der alten Nudelfabrik in Zeitz

Die dänische Schriftstellerin Unna Hvid hat einen Monat lang in Zeitz gelebt. Was die Hauptfigur ihrer neuen Kurzgeschichte in der Elsterstadt erlebt.

Zeitz/MZ - Eigentlich arbeitet Unna Hvid gerade an einer Sammlung nordischer Kurzgeschichten und reist dafür nach Norwegen oder Schweden. Aber bei Zeitz hat die Autorin eine kleine Ausnahme gemacht. Durch einen Post dänischer Künstler in den sozialen Medien ist Hvid auf die Stadt aufmerksam geworden. „Als ich die alte Nudelfabrik gesehen habe, konnte ich mir gut vorstellen, dass das der Ort für eine neue Kurzgeschichte sein kann“, erinnert sich die Dänin. Dort lebte sie den April über in einem Apartment in der ehemaligen Poliklinik.