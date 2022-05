Grüne Lungen: Zeitz braucht als grüne Wohnstadt Parks und Naherholungsgebiete

Zeitz/MZ - Zeitz will eine grüne Wohnstadt werden. So sieht es das Stadtentwicklungskonzept vor. Auch Stadträte und Verwaltung betonen das. Doch immer wieder gibt es wieder Meldungen, dass Bäume gefällt werden - seitens der Stadt meist wegen Bauarbeiten, seitens privater Eigentümer meist, um zusätzliche Parkplätze anzulegen. Die lose Folge der MZ zu Wohnen und Zuzug in Zeitz machte aber deutlich, dass ein grünes Umfeld mittlerweile genau so wichtig ist, wie wohnungsnahe Stellplätze.

