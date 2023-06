Der Sportjournalist und Autor Ullrich Kroemer stellte in Osterfeld seine Bücher über den Leipziger Bundesligaclub vor. Was Sprungfedern mit Starfußballer Yussuf Poulsen zu tun haben.

Lesung in Osterfeld

Osterfeld/MZ - Stolz zeigte der Neunjährige Lasse Lassek aus Goldschau am Mittwochabend im Osterfelder Rathaussaal seine neue Lektüre für die bevorstehenden Sommerferien. „Elf Helden - wie die Stars von RB Leipzig ihre Träume wahr machten“ heißt das Buch, das der Leipziger Sportjournalist Ullrich Kroemer jüngst herausgegeben und das er an jenem Abend bei einer Lesung in der Kleinstadt vorgestellt hat.