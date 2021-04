Grundschulen in Rehmsdorf und Tröglitz sollen digitale Tafeln und Tablets erhalten

Gemeinde Elsteraue will ihre Bildungsstätten in Rehmsdorf und Tröglitz mit modernen Medien ausstatten. Dazu sind Investitionen von 145.000 Euro geplant.

Rehmsdorf - Die Gemeinde Elsteraue möchte ihre Grundschule Rehmsdorf mit moderner Computertechnik ausstatten. Aus diesem Grund wurde das Medienkonzept der Schule jetzt in mehreren Ausschüssen vorgestellt. Denn die Schule besitzt derzeit nur eine digitale Tafel, diese aber schon seit mehr als zehn Jahren. In Zeiten von Homeschooling und elektronischem Lernen besteht dringend Handlungsbedarf.

Für Hintertausende Euro: Grundschulen sollen Servern, digitalen Tafeln, Tablets erhalten

Die Elsteraue ist Träger für die beiden Grundschulen - also Rehmsdorf und Tröglitz - und damit für die technische Ausstattung zuständig. Jetzt ist eine Erstausstattung der beiden Bildungsstätten mit Servern, digitalen Tafeln, Tablets und weiterer benötigter Hardware vorgesehen. Die Verwaltung plant noch in diesem Jahr Ausgaben in Höhe von rund 145.000 Euro für die beiden Schulen.

Man rechne dabei mit Fördermitteln und plant einen Eigenanteil von rund 30.000 Euro in den Haushalt ein. In den Folgejahren sollen jeweils weitere 30.000 Euro für beide Schulen zur Erweiterung der Ausstattung, Instandhaltung der Technik, Wartung und Betreuung im Haushaltsplan zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben und dem medienpädagogischen Konzept der Grundschule Rehmsdorf jetzt einstimmig zu.

Erst Wlan, dann Tablets

Zuvor diskutierten die Abgeordneten darüber und stellten Fragen. „Wie wird diese Technik auf die beiden Schulen aufgeteilt?“, fragte zum Beispiel Maria Barsi (Die Linke). „Wir beginnen zunächst mit der Einrichtung des schnellen Internets und WLAN für die beiden Schulen. Danach folgt in Jahresscheiben die Ausstattung mit Klassensätzen an Tablets“, antwortet Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos).

„Wie sind die aktuellen Schülerzahlen für die beiden Schulen?“, so Andrea Kabisch (CDU). Der Bürgermeister wusste es nicht. In der Beschlussvorlage zum Gemeinderatvorlage stehen 92 Schüler für Rehmsdorf. In der Schuleingangsphase (Klasse 1 und 2) lernen demnach 50 Mädchen und Jungen. In der dritten Klasse sind es 17 und in der vierten Klasse 25 Schüler.

Gemeinde arbeitet bereits an einem neuen Schulentwicklungsplan

Es gibt fünf Lehrerinnen und eine pädagogischen Mitarbeiterin. Derzeit lernen auch die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Tröglitz im Haus in Rehmsdorf, denn das Gebäude in Tröglitz wird vom Keller bis zum Dach komplett saniert (die MZ berichtete). Die Dritt- und Viertklässler aus Tröglitz lernen vorübergehend in der ehemaligen Schule in Draschwitz. Wenn die Kinder zurück in ihre Schule nach Tröglitz können, werden rund 140 Mädchen und Jungen wieder unter einem Dach lernen.

„Welche Perspektiven gibt es im Schulentwicklungsplan für den Bestand der beiden Grundschulen? Wenn Tröglitz saniert ist, hat dann der Standort Rehmsdorf noch eine Zukunft?“, fragte Eva Höppner (Freie Wählergruppe). „Schaut man auf die Zahlen in den Kindertagesstätten, so sind diese in den nächsten zwei Jahren stabil, danach gehen sie runter“, antwortet Buchheim. Doch die Gemeinde arbeitet bereits an einem neuen Schulentwicklungsplan. Im Mai will sich der Gemeinderat damit befassen.

„Die Nutzung der neuen Medien ist enorm und aus heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken“

Zum aktuellen Beschluss gehört auch das medienpädagogische Konzept der Grundschule Rehmsdorf. Es gilt für die nächsten fünf Jahre. Die Schule besitzt seit mehr als zehn Jahren eine interaktiven Tafel, später kam eine Dokumentationskamera dazu. Seit vielen Jahren gibt es eine aktive Zusammenarbeit mit einem Industrieunternehmen aus Tröglitz. Diese Firma stellte der Schule Beamer, Laptops, Mikroskope und Leinwand leihweise zur Verfügung.

„Die Nutzung der neuen Medien ist enorm und aus heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken“, heißt es im Konzept. Die Klassen nutzen die Tafel, um für den Sachkundeunterricht zu recherchieren, Tafelbilder zu speichern oder auch mal im Musikunterricht die Oper „Peter und der Wolf“ anzuschauen. Gerade in Zeiten der Pandemie wünscht sich die Schule eine bessere technische Ausstattung. Dazu sollen auch ein Laptop für jeden Lehrer gehören und eine eigene Mail-Adresse, um sich mit Schülern und Eltern auszutauschen. (mz/Yvette Meinhardt)