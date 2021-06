Großer Feuerwehreinsatz: Erneut haben Bagger in Zeitz gebrannt

von Yvette Meinhardt - Zeitz

Zwei Bagger am Zeitzer Schwanenteich gingen in der Nacht zum Montag komplett in Flammen auf. Sie befanden sich am Neubau eines Wohnhauses am Schwanenteich und wurden zerstört. Kurz vor Mitternacht ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz: Zwei Männer der hauptamtlichen Wehr, elf Kameraden der Ortswehr Zeitz, fünf aus Aue-Aylsdorf, neun aus Theißen und zwei aus Zangenberg.

Gegen Mitternacht brannten auf einer Baustelle zwei Bagger. Foto: Feuerwehr

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Großbagger bereits komplett in Flammen. Beim Minibagger brannte es im Innenraum. Gegen 1.30 Uhr galt der Brand als gelöscht. Der Hauseigentümer konnte erst am Morgen erreicht werden und stellte Beschädigungen am elektrischen Hausanschluss fest. Der Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Feuerwehr ist es bereits der fünfte Bagger, der in Zeitz brannte. (mz)