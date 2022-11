Großeinsatz im Zeitzer Tierheim

Warum sich Mitarbeiter und Helfer so viel Mühe machen. Und worauf Besucher achten sollten.

Eva-Maria Bauer und Steffen Poppendicker sortieren Bücher – nur ein Bruchteil dessen, was „getrödelt“ wird.

Zeitz/MZ - Bücher werden in Kisten sortiert, Kartons, Säcke, Tüten und Pakete geschleppt. Verschiedene Sorten Weihnachtsplätzchen finden wohl portioniert ihren Weg in die Tüten. Biertischgarnituren werden bereitgestellt. Viele Hände fassen im Tierheim Zeitz in dieser Woche neben der eigentlichen Arbeit mit zu. Denn ausnahmsweise dreht es sich dabei nicht nur um die Versorgung der Tiere. Oder doch, ganz, wie man es sieht. Denn der Erlös des Trödelmarktes, der auf Hochtouren vorbereitet wird, kommt zu 100 Prozent und direkt den Vierbeinern zugute.