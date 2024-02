Baum fällt! So hieß es mehrfach am Samstag am Wendischen Berg in Zeitz. Dort entfernten Feuerwehrleute aus dem Burgenlandkreis die wildgewachsenen Bäume an der ehemaligen Bergstation der Drahtseilbahn. Damit soll Platz für ein Gerüst zum Sichern des Maschinenhauses geschaffen werden.

Foto: Angelika Andräs