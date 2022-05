Große Party mit viel Musik in Zeitz: Schwarzbiernacht in Lokalen in der Innenstadt

Künstler treten in Gaststätten und Läden auf. Auf wen man sich freuen kann.

Zeitz/MZ - Mit Ostrock mit dem Berlin-String-Ensemble und Stargast Wolfgang Ziegler beginnt die Nacht der Nächte, die 25. Köstritzer Schwarzbiernacht, in diesem Jahr in Zeitz. Eröffnet wird die große Party am Samstag, 11. Juni, 18 Uhr wieder auf dem Altmarkt. Doch nach diesem Auftakt ist es noch lange nicht vorbei.