Die Ursache und die Schadenshöhe sind mehr als eine Woche nach einem Brand eines Einfamilienhauses in Meineweh noch nicht geklärt. Was das für den Hausbesitzer bedeutet und wie ein Meineweher den Vorfall erlebte.

Meineweh/MZ. - In Meineweh hat sich eine Whatsapp-Gruppe gebildet, die dem Opfer des Wohnhausbrandes vom Pfingstmontag Hilfe anbietet. 32 Personen hätten sich dort schon registriert. Doch was gebraucht wird, kann selbst das Brandopfer noch nicht sagen, denn gut eine Woche nach dem Brand, sind weder die Schadenshöhe noch die genaue Ursache des Wohnhausbrandes bekannt. „Mit den Ermittlungen zur Brandursache wurde bereits am 20.5.2024 begonnen, sie verlaufen planmäßig und dauern aktuell noch an“, informierte Polizeisprecherin Gesine Kerwien am Dienstag auf Nachfrage der MZ.