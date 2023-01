Große Ansiedlung und Kurzarbeit im Chemiepark Zeitz

Im Chemie- und Industriepark Zeitz tut sich was: Die Firma Puraglobe (Foto) baut bereits und Crop-Energies will auch investieren.

Alttröglitz/MZ - Licht und Schatten liegen in diesen Tagen im Chemie- und Industriepark Zeitz eng beisammen. Auf der einen Seite sind für den traditionsreichen Standort in Alttröglitz Investitionen in Millionenhöhe angekündigt, auf der anderen Seite befinden sich die Mitarbeiter der Infra Zeitz Servicegesellschaft (Betreiber des Parks) in Kurzarbeit.