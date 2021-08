Großbrand in Geußnitz

Geußnitz/MZ/ank - Rund eine Million Euro Schaden ist in der Nacht zum Mittwoch bei einem Brand in Geußnitz entstanden. Dort hatte nach Polizeiangaben eine Scheune in Flammen gestanden, in der unter anderem Landwirtschaftstechnik untergebracht war. Das Übergreifen des Feuers auf einen benachbarten Stall konnte die Feuerwehr verhindern, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Morgen. Zum Einsatz in den Rödener Weg von Geußnitz waren laut Polizei knapp 60 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren ausgerückt, dazu Rettungskräfte des DRK und die Polizei. Verletzt worden sei niemand, hieß es am Morgen. Wie es zu dem Brand kam, dazu gab es noch keine Informationen. Die Ursache solle ermittelt werden.