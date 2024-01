Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Grit Datow aus Zeitz schreibt Geschichte: Sie ist die erste Frau, die der Handwerker-Innung Heizung, Sanitär und Klimatechnik (SHK) im Burgenlandkreis vorsteht. Am Donnerstag erfolgte die feierliche Übergabe der Ernennungsurkunde. „Sie ist nicht nur die erste Innungsobermeisterin im Burgenlandkreis im SHK-Handwerk, sondern auch in der gesamten Innung des Landes Sachsen-Anhalt“, sagt Britta Grahneis, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Halle und übergibt ihr die Berufungsurkunde. So treffen Moderne und Tradition zusammen, denn diese Innung gibt es seit 342 Jahren. „Die Innung entstand einst aus Kupfer- und Nagelschmieden, schon damals waren Bauern und Handwerker eng verbunden“, sagt der scheidende Obermeister Klaus Andrae und so stehen die Handwerker auch heute hinter den Protesten der Bauern. „Unsere meisten Aufträge bekommen wir aus der ländlichen Region“, sagt Andrae und deshalb unterstütze man die Bauern derzeit. Ihm gilt der Dank von Landrat Götz Ulrich (CDU). „Denn Klaus Andrae hat die Innung stark gemacht und sich vor allem in der Nachwuchsgewinnung engagiert“, erinnert Götz Ulrich. So lernen aktuell in dieser Branche 83 junge Frauen und Männer und diese starke Zahl sichere den Standort Zeitz. „Es ist eine tolle Sache, dass jetzt eine Frau die Verantwortung in der Innung übernimmt“, konstatiert der Landrat.