Grausiger Fund am Straßenrand - Tierkadaver illegal entsorgt

Zeitz/MZ - Grausiger Fund am Straßenrand: Am Elsterufer an der Straße zwischen Zeitz und Alttröglitz sind Tierabfälle widerrechtlich entsorgt worden. Wie Gesine Kerwien, Sprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis am Mittwoch sagte, habe die Polizei am Dienstag dazu einen Zeugenhinweis bekommen. Die Tierreste, vermutlich von Schafen, waren in Plastiktüten gepackt. Sie waren, aus Richtung Zeitz gesehen, kurz vor dem Bahnübergang am linken Straßenrand abgelegt.