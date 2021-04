Götz Ulrich liegt vorn

Zeitz - Spannung bei der Auszählung der Stimmen zur Landratswahl im Burgenlandkreis: Gegen 19 Uhr sind 100 von 227 Wahlbezirken ausgezählt. Der amtierende Landrat Götz (CDU) liegt mit knapp unter 50 Prozent der Wählerstimmen deutlich in Führung vor Bodo Walther (AfD). Es steht die Frage, schafft es Ulrich, bereits im ersten Wahlgang zu siegen oder gibt es am 25. April eine Stichwahl? Nach Veröffentlichung der ersten ausgezählten Stimmen lag der Amtsinhaber mit knapp über 50 Prozent der Stimmen in Front. Alle anderen Kandidaten sind auch gegen 19.15 Uhr noch abgeschlagen und liegen bei maximal 6,03 Prozent der Stimmen. AfD Kandidat Walther hat zu dieser Zeit 21,71 Prozent der Wählerstimmen. (mz/ank)