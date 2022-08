Goldene Bienenliebe eines Kleinhelmsdorfers lässt ihn weiterdenken

Seit fast 50 Jahren haben es Reiner Trommer die schwarz-gelben Honigproduzenten angetan. Warum er trotzdem seine Imkerei in Kleinhelmsdorf übergeben will.

Kleinhelmsdorf/MZ - Im Garten von Reiner Trommer summt es allerorten, wenngleich das Blütenangebot auf dem Grundstück des Kleinhelmsdorfers längst nicht so üppig ist wie in feuchteren Jahren. Doch die Bienen, die der 83-Jährige sein eigen nennt, lassen sich gerne an den Wasserstellen nieder, die der Senior aufgestellt hat. „Auch die Bienen brauchen Wasser unter anderem dafür, um ihre Brut zu ernähren und den Bienenstock zu kühlen“, erklärt er. Gerade letzteres sei bei den gegenwärtigen Temperaturen überlebenswichtig. In der Mitte des Bienenstock würden etwa 35 Grad herrschen, alles was darüber geht, sei zu heiß für die Tiere.