In den Wasserdörfern in der Gemeinde Elsteraue schlossen sich Feuerwehrleute, Einwohner und Helfer zusammen. Woran man sich erinnert.

Erinnerungen an die Flut 2013 im Burgenlandkreis

In Maßnitz stand das Hochwasser im Juni 2013 im Dorf, die Feuerwehr war tagelang im Einsatz.

Göbitz/MZ - Die Wasserdörfer in der Elsteraue hatten in ihrer Geschichte schon oft mit Hochwasser zu tun. Doch im Juni 2013 verwandelten sich die gesamte Elsteraue in Seenlandschaften. „Das Hochwasser

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

hat unser komplettes Dorf Göbitz überflutet, die vorhandenen Teiche waren nicht mehr als einzelne Teiche zu erkennen. Die Straßen standen voller Wasser“, erinnert sich Yvonne Terp aus Göbitz.