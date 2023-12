Uwe Starke hat die Sternwarte in Tröglitz neu gestaltet. Am Freitag wird sie eingeweiht.

Tröglitz/MZ/YVE. - Es ist vollbracht: Der Künstler Uwe Starke (Foto) hat die Sternwarte in Tröglitz neu gestaltet. Aus diesem Grund lädt der Heimatclub Tröglitz am Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr zum Tagesausklang an der Sternwarte 2.0 ein. Man kann gemeinsam in der Sternenhimmel schauen. Es gibt Glühwein und Roster. Einen Tag später, am Samstag, 16. Dezember, 15.30 Uhr heißt es Tausend Sterne sind ein Dom. In der katholischen Kirche Tröglitz gibt es ein Weihnachtskonzert mit dem Gemischen Chor Elstertal Zeitz unter Leitung von Florina Selle, dem Zeitzer Gitarrenensemble und dem Posaunentrio Voigt.