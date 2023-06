Vor 30 Jahren wurde der Heimatverein im 270-Seelen-Dorf gegründet, heute ist jeder Dritte Mitglied darin. Am Samstag steigt ein buntes Fest.

Jubiläum in Gleina

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gleina/MZ - Gerade mal 270 Einwohner zählt das kleine Dorf Gleina vor den Toren der Stadt Zeitz, davon gehören 77 dem Heimatverein an. Das ist fast jeder Dritte. Der Heimatverein wurde am 1. Juli 1993 gegründet und aus diesem Grund steigt am Samstag, 1. Juli eine große Geburtstagsparty. Man kann ohne Übertreibung sagen, dann ist das ganze Dorf auf den Beinen.