Glasarche findet Standort in Nordhessen

Zeitz/Kellerwald - Noch bis Mittsommer ankert die Glasarche 3 in den Aue-Wiesen des Flüsschen Banfe im Nationalparks Kellerwald-Edersee. Der fast 600 Quadratkilometer große Naturpark Kellerwald-Edersee liegt im waldreichen Nordhessen und umschließt den gleichnamigen circa 80 Quadratmeter großen Nationalpark mit Unesco-Weltnaturerbe. Hier gibt es ausgedehnte Buchenwälder, Felder, Wald und Wiesen und dahingestreute Dörfer. Und mittendrin den 27 Kilometer langen Edersee. Jutta Seuring, Inka Lücke und Rita Wilhelmini vom Nationalpark freuen sich, dass dieses besondere Kunst-Naturschutz-Projekt bei ihnen Station macht und an dieser Stelle die Menschen an ihre Verantwortung für Natur und Umwelt erinnert.

„Dieser Ort ist wie geschaffen für die Botschaft unserer Glasarche“, sagt auch Rainer Helms begeistert. Der Vorsitzende des Landschaftspflegevereins Mittleres Elstertal war natürlich mit seinem Geschäftsführer Lothar Stahl vor Ort. „Ich freue mich riesig, dass ich zufällig Rainer Helms traf und es uns nun gelungen ist, dieses schöne Kunstwerk in unseren Nationalpark zu holen“, sagt Jutta Seuring. „Nun hoffen wir, dass wir die geplanten Veranstaltungen rund um die Glasarche auch durchführen können.“ Geplant sind geführte Wanderungen, Konzert und Theaterspektakel. Doch auch so können sich viele Menschen, die per pedes oder per Rad unterwegs sind, daran erfreuen und darüber ins Gespräch kommen.

Kellerwald ist etwas über 300 Kilometer entfernt

Das Zeitzer Team des Landschaftspflegevereins ist begeistert von der Schönheit des Nationalparks. Und vielleicht bietet sich Nordhessen auch für eine der nun wieder möglichen naturnahen Auszeiten für Zeitzer Fans des gläsernen Bootes an. Der Kellerwald ist etwas über 300 Kilometer entfernt. Und es gibt zum Beispiel einen Camping- und Ferienpark.

Rainer Helms (Foto: Constanze Matthes)

Nach ihrem Aufenthalt in diesem üppigen Urwald zieht die Glasarche am 21. Juni weiter nach Augsburg. Seit 2016 reist das Kunstwerk schon von Ort zu Ort und war schon bei der Weltklimakonferenz in Katowice, in Wien, in Dresden und Leipzig, zog durch die Nationalparks Mecklenburg-Vorpommerns und den Harz. Eine zerbrechliche Reisende mit klarer Botschaft an die Menschen: so zerbrechlich wie Glas ist unsere Natur, bewahrt sie! (mz)